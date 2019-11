Neuer Standort in Weeze : Grundschule soll 2021 umziehen

Weeze Die Petrus-Canisius-Schule stößt längst räumlich an ihre Grenzen. Ab 2021 sollen die Kinder an einem neuen Standort unterrichtet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Schulleiterin Eleonore Leuchtgens hatte die Nachteile des jetzigen Standortes gut sichtbar per Beamer an die Leinwand geworfen: keine eigene Turnhalle, der offene Ganztag nicht im Schulgebäude, ein kleiner Schulhof ohne Grünflächen, kein Klassenraum barrierefrei, keine Ausbaumöglichkeiten. Kein Wunder, dass sie zu dem Fazit kam: „Der jetzige Standort entspricht langfristig nicht den Anforderungen einer modernen Grundschule.“ Hinzu komme, dass Weeze wächst, und da müsse man sich die Frage stellen, wo man die Kinder auf Dauer unterbringen könne. Im jetzigen Gebäude stoße man an die Kapazitätsgrenzen. Schon jetzt ist es so, dass die Kinder für die Betreuung in der OGS zum Wellenbrecher müssen. Und wegen der regen Nachfrage wird auch dort der Platz langsam eng.

Daher hat die Schule, wie berichtet, dass Gebäude der früheren Gesamtschule an der Bodelschwinghstraße auf die Wunschliste für einen neuen Standort geschrieben. Das Kollegium hatte sich eingehend mit dem Gebäude beschäftigt und es besichtigt. Danach stand fest: Das Gebäude eignet sich. Eine Ansicht, die auch die Schulkonferenz teilte, die einstimmig den Beschluss fasste, sich bei der Gemeinde um das Gebäude zu bemühen.

INFO Konzept für Umbau gab es bereits Leerstand Das Gebäude an der Bodelschwinghstraße steht leer, seit dort der Standort der Gesamtschule Kevelaer-Weeze geschlossen wurde.

Konzept Für den modernen Umbau des Gebäudes war bereits ein Konzept erstellt.

Und wie berichtet hat der Rat diesen Wunsch auch erfüllt. Kein Wunder, denn alle Politiker machten deutlich, wie wichtig ihnen die gute Ausstattung der Grundschule ist.

Die Schulleiterin erläuterte, dass der neue Standort viele Vorteile biete. Zum einen sei es möglich, die Grundschule auf drei Züge zu erweitern, falls die Schülerzahlen weiter steigen sollten. Die Lage sei verkehrssicherer, denn die Petrus-Canisus-Schule liegt bislang an der viel befahrenen Von Galen Straße. Ein besonderer Vorteil ist, dass die Turnhalle direkt auf dem Gelände ist. Bislang fahren die Kinder immer mit dem Bus zum Sportzentrum. „Am neuen Standort kann die Betreuung im Offenen Ganztag auch vor Ort stattfinden“, sagt die Schulleiterin. Der Weg zum Wellenbrecher entfällt, dort werden im Gegenzug Kapazitäten frei. Auch eine Mensa ist am neuen Standort möglich. Zudem biete der Schulhof mehr Spielmöglichkeiten, da er viele Grünflächen habe. Ganz wichtig auch in Zeiten der Inklusion: weite Teile des Gebäudes sind barrierefrei.

Für Leuchtgens ist der neue Standort auch ideal, weil er nur knapp einen Kilometer von der jetzigen Schule entfernt ist. Die Schüler kommen also nicht in eine komplett neue Gegend. Zudem ist der Umbau unabhängig vom Schulbetrieb möglich.

Als nächstes stehe jetzt ein Gespräch zwischen Planungsbüro und Schule an, so Kämmerer Johannes Peters, der bei der Gemeinde für den Bereich Schule zuständig ist. Es gibt ja, wie berichtet, bereits ein Konzept, das die Gesamtschule in Weeze zukunftstauglich machen sollte. Jetzt soll abgestimmt werden, was von diesem Konzept auch auf den Umbau der Grundschule passen könnte. Das Konzept soll dem Ausschuss präsentiert werden, der sich vor allem für die Kosten interessieren könnte. Auch die sollen dann vorliegen. Anfang 2020 sollen die Arbeiten ausgeschrieben und in der zweiten Jahreshälfte mit dem Umbau begonnen werden. „Ziel ist, dass der neue Standort zum Schuljahr 2021/22 fertig ist“, sagt Peters. Sollte das nicht der Fall sein, will man abwarten und vielleicht im Winterhalbjahr einziehen. „Wir werden auf keinen Fall den Schulbetrieb auf einer Baustelle eröffnen“, sagt Peters.