Brauchtum in Kevelaer : Petra Laackmann schießt den Vogel bei den Berendonker Schützen ab

Brauchtum in Kevelaer

BERENDONK Jetzt fand das traditionelle Vogelschießen der St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk statt. Petra Laackmann schoss schließlich den Vogel ab.

Zuvor hatten sich zahlreiche Schützen versammelt und trafen sich mit vielen Zuschauern zum Antreten an der Vogelstange an der Krautparsch. Es folgten das Fahnenschwenken begleitet vom Musikverein Eintracht Wetten und die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Anschließend entwickelte sich ein spannender Nachmittag. Immer mehr Gäste kamen und nutzten die Gelegenheit, bei erfrischenden Getränken, Kaffee und Kuchen das Schießen um die Preise und die Königswürde zu verfolgen. Gegen 17.45 Uhr gelang Petra Laackmann der entscheidende Treffer. Sie ernannte Alexandra Nilkens und Lieselotte Ditzer zu ihren Ministerinnen.