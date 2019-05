Bürgerbeteiligung : Ideen für den Peter-Plümpe-Platz gesucht

Kevelaer Im Rahmen der Stadtkernerneuerung Kevelaers soll auch der Peter-Plümpe-Platz attraktiver gestaltet werden. Die Stadtverwaltung steigt nun in den Planungsprozess ein. Dafür werden in einem ersten Schritt Wünsche und Anregungen aus der Bürgerschaft gesammelt.

Für die Durchführung des ersten Schrittes wurde das Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH beauftragt. Das Büro begleitet den Beteiligungsprozess zum Peter-Plümpe-Platz und führt dazu Gespräche sowie verschiedene Veranstaltungen durch, um ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen Meinungen aus der Bürgerschaft aufzunehmen.

Der wesentliche Einstieg in die Diskussion mit der Bevölkerung ist die erste „Bürgerkonferenz“ am Donnerstag, 23. Mai, von 19 bis 21 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus. Dazu sind alle Bürger eingeladen. Bürgermeister Dominik Pichler: „Das weltliche Zentrum in unserer Innenstadt betrifft uns alle. Jeder sollte die Gelegenheit nutzen, uns seine Vorstellungen zu nennen. Naturgemäß können nicht alle Anregungen umgesetzt werden, aber natürlich kommt es hier auch auf den Willen der Bürgerschaft an.“