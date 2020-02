Politik in Kevelaer : Peter Diedrich gibt Ratsmandat ab

KEVELAER Wechsel in der CDU-Fraktion. Ratsherr Peter Diedrich hat den Rat in Kevelaer verlassen.

Peter Diedrich hat sein Ratsmandat zurückgegeben. Der CDU-Mann verlässt damit auch die Fraktion. Es gehe bei diesem Schritt rein um private und berufliche Gründe, so der 56-Jährige. „Es ist einfach zu viel geworden. Und ich bin jemand, der eine Sache nur dann machen will, wenn ich mich voll einbringen kann.“ Er arbeitet in Mülheim beim Jugendamt, da sei die tägliche Fahrzeit auch eine Belastung. Dass er nicht als Kandidat für die Kommunalwahl aufgestellt worden sei, habe ihn endgültig zu dieser Entscheidung gebracht. „Denn meine Ansicht ist, dass man nichts groß in der Politik bewegen kann, wenn man nicht im Rat ist.“ Er hat daher auch Stadtverband und Ortsverband der CDU verlassen. Aus seiner Sicht ist das konsequent. Entweder engagiere er sich komplett in der Kommunalpolitik oder gar nicht.