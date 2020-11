Enkeltrick in Kevelaer : 85-Jährigen um fünfstelligen Betrag betrogen

Kevelaer Derzeit sind offenbar wieder verstärkt Betrüger unterwegs, die versuchen, per Telefonanruf Geld zu erbeuten. In Kevelaer war jetzt ein Senior das Opfer.

Besonders perfide haben Trickbetrüger einen 85-jährigen aus Kevelaer um viel Geld gebracht. Wie Polizeisprecherin Christina Pitz berichtet, habe der Senior am Montag einen Anruf einer Frau bekommen. Die gab sich am Telefon als Enkelin des 85-Jährigen aus. „Die Frau erzählte, dass sie in einer Notlage sei und ganz dringend Bargeld brauche“, so die Polizeisprecherin. Der Mann solle das Geld noch am selben Tag an einen Freund der Enkelin übergeben. Die Anruferin versicherte dem Mann, dass sie das Geld bereits am nächsten Tag zurücküberweisen würde. Der Senior sei daraufhin zur Sparkasse in Kevelaer gegangen und habe dort einen niedrigen fünfstelligen Betrag von seinem Konto abgehoben. Als er wieder zuhause war, sei wenig später der Freund der angeblichen Enkelin gekommen und habe das Bargeld abgeholt.