Lob für das Ehrenamt des Bädervereins : Freibad ist „kulturelles Erbe“

Kevelaer Die Grünen-Landtagskandidatin Paula Backhaus lobt das ehrenamtliche Engagement. In diesem Jahr feiert der Bäderverein sein 25-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen für die Freibadsaison laufen bereits.

Rund 900 Stunden Arbeit leistet das Technikteam unter der Leitung von Erich Ries jedes Jahr, damit die Bürger den Sommer im Freibad genießen können. „Viele Mitglieder waren schon als Kinder hier und können sich Kevelaer ohne dieses Bad gar nicht vorstellen“, erklärte der Vereinsvorsitzende Klaus Schürmanns. „Unsere Motivation ist, dieses schon 93 Jahre alte Freibad auch für künftige Generationen zu erhalten.“ In den 25 Jahren des Bestehens des Vereins hat sich im Bad viel verändert: Es gibt eine große und eine kleine Rutsche, ein neues Volleyballfeld und viele weitere Veränderungen, die man allerdings nicht unbedingt direkt sieht, weil sie die Technik oder die Beckenabdichtung betreffen. Gerade investieren Stadt und Verein über 250.000 Euro in einen Neubau der sanitären Anlagen. Was sich aber nicht geändert hat, ist die Ausrichtung des Bades. Schürmanns: „Das ist noch ein richtiges Freibad mit einem 50 Meter langen Hauptbecken – das gibt es heute nur noch selten. Und es ist ein Bad für die ganze Familie.“ Deshalb sind dem Bäderverein familienfreundliche Eintrittspreise auch eine Herzensangelegenheit. „Wir wollen, dass sich jeder den Schwimmbadbesuch leisten kann und dass jedes Kind schwimmen lernt“, erklärt der Vereinsvorsitzende.