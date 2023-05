Festzug aller Vereine in Kevelaer Paul Hellmanns erhält die Festkette

Bevor er allen sein „Völ Glöcks met de Kermes“ wünschte, sagte er: „Lasst uns den mehrtägigen Großeinsatz gemeinsam angehen.“ Es folgte ein feierlicher Gottesdienst in der Marien-Basilika. Die Mitglieder der Geselligen Vereine sowie weitere Gottesdienstbesucher füllten das Mittelschiff komplett. Wallfahrtsrektor Gregor Kauling lobte die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, weil ihre Tätigkeit freiwillig sei. Dies mache sie besonders stark. Kauling gab zu, dass er, bevor er nach Kevelaer kam, die Tradition des Festkettenträgers am unteren Linken Niederrhein nicht kannte. „Diese Tradition ist ein riesiger Schatz. In einer Zeit, in der vieles wegbricht, ist es wichtig, ein solches Kulturgut in die Zukunft zu retten.“ Ehrenamtliche Vereinsarbeit, das sei der Inbegriff von Teilhabe, diese wiederum sei ein „Urwort“ der Kirche. Teilhabe in Freude und in Trauer sei wesentlich für eine Gemeinschaft. Gemeinsam gedachten er und die Gemeinde der Verstorbenen. Trauer dürfe nicht verschwiegen werden, so Kauling, eben so wenig wie die Freude. Er wünschte allen eine frohe Zeit und gute Begegnungen während der Kirmes. Die Organisatoren verglich er mit den Wasserträgern der Hochzeit zu Kana, bei der Jesus das Wasser schließlich in Wein verwandelte. Den passenden Bezug zur Feuerwehr, die ebenfalls mit Wasser arbeitet, vergas Kauling dabei nicht.