Neues aus der Wallfahrtsstadt Die „Seb“ feiert Patronatsfest mit vielen Ehrungen

Anschließend begann der Präsident mit einer Neuaufnahme und den Ehrungen. In die „Seb“ wurde Christiane Pipiale aufgenommen. Für ihre zehnjährige Treue wurden Volker Brammertz, Michelle van Berlo und Ronda Laakmann geehrt. Für 25 Jahre Treue wurden Heinz Winkels und Wilma Schagen ausgezeichnet. Renate Grüntjens wurde für 40 Jahre Treue geehrt, Werner Kantner für 50 Jahre Treue und für seine Verdienste mit dem Hohen Bruderschaftsorden. Katja Schröer erhielt das Silberne Verdienstkreuz. Durch den Diözesanbundesmeister Bernard Heitkamp wurde Michael Kalcker mit dem Schulterband zum Sebastianus Ehrenkreuz für seine herausragenden Leistungen in all den Jahren geehrt. Alle Geehrten waren überrascht, aber es sei erwähnt, dass sie alle diese Auszeichnungen durch ihren langjährigen Einsatz verdient haben. Der offizielle Teil des Tages wurde mit einem gelungenen Lichtbildervortrag „Bilder des Jahres 2022/2023“ von Volker Brammertz abgeschlossen. Die Leinwand und den Beamer stellte Radio Heckens zur Verfügung. In der Gaststätte „Zur Schanz“ ließ man den Tag ausklingen.