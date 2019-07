Ferienfreizeiten : Pastoralteam für Ameland ist startklar

Das Pastoralteam im vergangenen Jahr bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes auf Ameland: (von links) Tobias Freyhoff, Sarah Tammen, Vanessa Wille, Pastor Karsten Weidisch und Hendrik Roos. Foto: ja/Bistum Münster

KEVELAER/NIEDERRHEIN Sommer, Sonne, Meer: Mehr als 5000 Kinder und Jugendliche aus dem Bistum Münster nehmen in den Sommerferien an Ferienfreizeiten auf der Nordseeinsel Ameland teil. Auch aus dem Gelderland fahren viele Gruppen auf die Insel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So wird sich beispielsweise am 27. Juli das Mädchen-Lager aus Kevelaer auf den Weg nach Ameland machen.

Doch nicht nur in den örtlichen Ferienlagern selbst, auch beim Pastoralteam und den Maltesern aus dem Bistum laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Während der nordrhein-westfälischen Sommerferien kümmert sich ein Pastoralteam um sämtliche Anliegen von rund 70 Ferienlagern. 13 junge Erwachsene übernehmen in drei Teams die inhaltliche und musikalische Gestaltung der Gottesdienste, beraten in Notsituationen und Konflikten und bringen die einzelnen Feriengruppen miteinander in Kontakt, beispielsweise zur Planung von gemeinsamen Aktivitäten. Die Malteser aus dem Bistum Münster sind in den sechs Ferienwochen mit 23 Personen auf der Insel, ebenfalls aufgeteilt in drei Teams, und kümmern sich um die kleinen und großen Verletzungen, die während einer Freizeit auftreten können. Alles ehrenamtlich, so wie auch die vielen Betreuer und Kochteams, die die Kinder auf die Insel begleiten.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Pastoralteams stehen die Gottesdienste. Samstags und sonntags gibt es das Angebot für Lagergemeinschaften und Inselgäste in der St.-Clemens-Kirche in Nes, jeden Dienstag für die Kochteams von Ferienlagern im Haus des Pastoralteams. Darüber hinaus haben viele Lager schon für interne Gottesdienste angefragt. „Etwa 60 werden es in den sechs Wochen wohl werden“, sagt Pastor Karsten Weidisch. Der Geistliche aus der Pfarrei St. Joseph Münster-Süd ist die gesamten sechs Wochen im Pastoralteam dabei. Er ist Vorsitzender des Katholischen Ferienwerks Ameland, dessen Vorstand personell und finanziell vom Bistum Münster unterstützt wird. Weidisch sieht in den Gottesdiensten gerade in dieser Zeit eine Chance: „Durch eine zeitgemäße, lebendige Gestaltung mit vielen kreativen und musikalischen Elementen wird Kirche für die Kinder und Jugendlichen positiv erfahrbar“, ist er überzeugt.

Regelmäßige Lagerbesuche und miteinander ins Gespräch kommen, das gehört für das Pastoralteam dazu. „Vernetzungsarbeit ist besonders wichtig“, weiß Weidisch. Erkennbar sind er und sein Team auf der Insel an einheitlichen roten T-Shirts und Jacken, die in diesem Jahr besonders strahlend wirken.