Musik in Kevelaer : Passionskonzert in der Clemenskapelle

KEVELAER Der niederrheinische Kammerchor „Coro andante“ trat mit dem Orchester „Collegium Musicum“ auf.

Heinz Klaus orientierte sich in seiner Interpretation hauptsächlich an der Wirkung des Chorklangs, wodurch er in den Ensemblesätzen eine homogene, in allen Stimmgruppen ausgewogene Klangwirkung erzielte.

Mit hörbar viel Engagement widmeten sich Dirigent und Laienmusiker des Kammerorchesters dem „Adagio und Fuge in g-moll“ von Franz Xaver Richter, einem Komponisten, der Ende des 18. Jahrhunderts vorrangig symphonische Werke, die alles haben, was den so genannten galanten Mannheimer Stil an der Nahtstelle zwischen Barock und Klassik ausmachte: Abwechslung, Kontraste, Überraschungen und ein ganz besonderer Orchesterklang. Heinz Klaus agierte rhythmisch prägnant. Zwar wirkten die Streicher aufgrund der etwas trockenen Akustik manchmal etwas zu zart, doch wurden Staccati markiert gespielt und Phrasierungen erschienen stets passend. A capella ließ der Chor John Stainers „God so loved the world” erklingen, als eine wunderschöne, ergreifende Interpretation englischer Chorliteratur.