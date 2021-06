Zahlen in Weeze entwickeln sich positiv : Airport: Etwas Licht am Horizont

Airport: Etwas Licht am Horizont

Zahlen in Weeze entwickeln sich positiv

Der Betrieb am Flughafen Weeze zieht wieder an. Foto: ja/Markus van Offern

WEEZE Die Entwicklung macht den Verantwortlichen am Flughafen in Weeze Hoffnung. Die Buchungen steigen ebenso wie die Zahl der Flüge langsam wieder.

Die Zahlen sind keine Überraschung: Im April ist die Zahl der Passagiere an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Denn im April 2020 gab es den ersten Lockdown, es gab kaum Flugbewegungen. Noch drastischer war es zu dieser Zeit am Airport Weeze. Vor einem Jahr im April gab es weder eine Flugbewegung noch einen Fluggast.