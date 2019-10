Unterstützt von Parookaville : Eine Schule für den DJ

Die DJs von Parookaville sind Weltstars. Erste Tipps für den Einstieg als DJ will eine Schule mit zwei Workshops an der Gaesdonck geben.

So ändern sich die Zeiten. „Als ich 16 war, da wollten alle in eine Band, heute wollen alle DJ werden“, sagt Bernd Dicks grinsend. Er muss es wissen, denn er gehört zum Team des Festivals, das derzeit das Maß aller Dinge für DJs und Electro-Dance-Music ist: Parookaville.

Viele träumen davon, einmal selbst bei dem Mega-Event aufzulegen und sei es nur auf einer der kleineren Bühnen. Und bei dem ersten Schritt in die Welt der DJs will das Parookaville-Team durch seine guten Kontakte mithelfen. Denn immer wieder betonen die Organisatoren, dass es ihnen wichtig ist, auch lokal Akzente zu setzen und vor allem auch Dinge etwas abseits des gigantischen Festivals zu organisieren. So entstand gemeinsam mit dem Team der Veranstaltungsreihe „Comeback-Disco“ aus Goch die Idee, eine Schule für DJs anzubieten. „Comeback“ stellte eine vierstellige Summe zur Verfügung, den gleichen Teil gab es noch von Rotaract. Die Jugendorganisation von Rotary hatte, wie berichtet, beim Festivals Dosen eingesammelt. Es kam die gigantische Zahl von 133.000 Dosen zusammen, was 30.000 Euro machte. Dieses Geld wird in Projekte investiert, die Jugendliche und Musik zusammenbringen sollen. Und ein Teil fließt eben in die DJ-Schule.