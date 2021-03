Kostenpflichtiger Inhalt: Nach mehreren Festival-Absagen : Parookaville und Haldern Pop hoffen noch

Ob es 2021 wieder eine Mega-Party mit Parookaville in Weeze gibt, ist weiter völlig offen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze/Haldern Viele Festivals wie Rock am Ring werden auch 2021 wegen Corona nicht stattfinden. In Weeze wird Parookaville trotzdem weiter vorsichtig geplant, auch Haldern will etwas für die Fans bieten. So ist der aktuelle Stand.