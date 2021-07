Sondersendung im Radio : Vorverkauf für das Parookaville 2022 startet am Samstag

Feiern vor der Mainstage geht erst wieder im kommenden Jahr. In diesem Jahr gibt es aber ein spannendes DJ-Set am Radio. Foto: Robin Böttcher

Weeze Nachdem das Parookaville-Festival in Weeze in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden ist, startet am Samstag der Ticketvorverkauf für das nächste Jahr. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es am Wochenende zudem bereits im Radio.

Das Team von Parookaville hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die Atmosphäre zumindest zu den „Bürgern“ von Parookaville nach Hause zu bringen.

Am Samstag, 17. Juli, gibt es eine vierstündige Sondersendung, bei der Festival-Größen wie Steve Aoki, Armin van Buuren, Alle Farben und ATB auflegen. Am gleichen Tag startet auch der Ticketverkauf für Parookaville 2022. Die gute Nachricht: es gibt noch einige Karten. „Auch wenn beim Roll-Over fast alle ihre Tickets schon eingetauscht haben, haben wir insgesamt noch rund 40 Prozent aller Tickets für Parookaville 2022 verfügbar“, so Bernd Dicks, Co-Geschäftsführer des Festivals, „darunter sind auch Kategorien, die in den letzten Jahren schnell weg waren.“

Der Ticketshop öffnet am 17. Juli ab 12 Uhr. Eine Vorab-Registrierung ist nicht nötig.

Nächste Woche hätte die sechste Ausgabe des größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland mit 210.000 Gästen stattfinden sollen. Eigentlich wäre das 32-köpfige Team des Parookaville Festivals gerade richtig im Stress. Doch pandemiebedingt laufen gerade keine Bühnenbauer, Techniker, Deko-Teams oder Getränkelieferanten auf dem Eventgelände am Airport Weeze auf.