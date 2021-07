Vorverkauf ist gestartet : Andrang auf Tickets für Parookaville 2022

Weeze Der Vorverkauf für Parookaville ist bestens angelaufen. Begehrte Kategorien sind ausverkauft. Wie man noch an Karten für 2022 kommt.

Kaum hatte der Ticketshop geöffnet, da bildete sich vor der virtuellen Kasse auch schon eine lange Warteschlange. „Die Fans haben dem Verkaufsstart offenbar richtig entgegengefiebert, viele haben sich direkt am Samstag ihr Ticket gesichert“, berichtet Philip Christmann vom Parookaville-Presseteam. Trotz des großen Andrangs blieben die Server stabil. In zurückliegenden Jahren hatte es immer mal wieder technische Probleme gegeben. Die blieben diesmal aus. „Technisch hat sich da inzwischen eine Menge getan“, heißt es.

Am Samstag ist der Verkauf für Parookaville 2021 angelaufen. Doch die meisten Karten waren da längst weg. Denn viele Fans nutzten das Angebot, ihr Ticket aus 2021 zu behalten und gegen eine Eintrittskarte für 2022 in die Festivalstadt einzutauschen. Diesmal behielten sogar noch mehr Besucher ihre Karte als im Vorjahr. „Das freut uns, weil es zeigt, dass Parookaville bei den Leuten in guter Erinnerung ist, obwohl es ja leider zweimal ausfallen musste“, so Christmann. Man würde auch spüren, dass sich die Fans berechtigte Hoffnungen machen, dass 2022 endlich wieder am Airport gefeiert werden kann. Die Impfkampagne ist fortgeschritten, die Hoffnung auf große Festivals im kommenden Jahr lebt.