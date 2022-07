So berechnet sich die Gesamtzahl für das Festival : Parookaville: Wie viele Menschen sind 225.000 Besucher?

Die Schilder für die Anreise zum Festival stehen schon. Foto: Latzel

Weeze Das Festival steuert auf Rekordzahlen zu. So viele Fans wie nie wollen beim Open-Air in Weeze dabei sein. Doch die Gesamtzahl sorgt oft für Fragen. So wird gerechnet.

Die Fans kommen in Massen zum Parookaville-Festival. Es sind Tausende, die sich auf den Weg zum Airport machen werden. Und damit stellt sich jedes Jahr aufs neue die Frage: Wie viele sind es denn jetzt genau, die da in der Festivalstadt drei Tage lang Party im Sinne von „Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit“ machen? Immer wieder kursieren dazu verschiedene Zahlen. Klar ist: Die Verkaufszahlen sind offenbar so gut wie. „Es könnte dazu kommen, dass es einen Besucherrekord gibt“, sagt Bernd Dicks vom Festivalteam. Die Nachfrage nach Tickets sei enorm, es könnte sein, dass 225.000 Besucher zu Parookaville kommen.

Damit steht die erste konkrete Zahl im Raum: 225.000. Doch 225.000 Besucher bedeuten noch lange nicht 225.000 Menschen. Vielmehr berechnet sich diese Zahl nach der Anzahl der Besucher, die jeden Tag auf dem Gelände sind. Einfache Rechnung: 40.000 Fans sind auf dem Campingplatz, dazu kommen täglich 35.000 Tagesbesucher. Macht also insgesamt 75.000 Fans täglich. Da das Festival drei Tage läuft, wird 75.000 mal drei genommen und man landet bei der 225.000. Ganz genau genommen heißt das, dass das Festival 225.000 mal besucht wurde. Wie viele Menschen tatsächlich da sind, lässt sich nur schwer berechnen, da es eben viele Camper gibt, dann Gäste, die Ein-Tages-, Zwei-Tage- oder Wochenend-Tickets haben. Man sieht: es ist komplex.

Vor einiger Zeit haben die Organisatoren auf das Rechenmodell mit der Gesamtzahl umgestellt, weil es international üblich sei und das Festival mit anderen vergleichbar mache. Zu „Tomorrowland“ etwa kommen sagenhafte 600.000 Besucher. Allerdings findet das belgische Mega-Festival gleich an drei Wochenenden statt. Macht also umgerechnet pro Wochenende 200.000. Mit seiner Gesamtzahl von 225.000 hätte Parookaville also im direkten Vergleich sogar die Nase vorn.

Besonders bemerkenswert: Vom 22. bis 24. Juli finden die beiden Electro-Dance-Festivals zeitgleich statt. Dass dann trotzdem so viele Fans nach Weeze kommen, spricht für die Zugkraft der Festivalstadt am Niederrhein.