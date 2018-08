Parookaville: Mega Bühne ist schon verschwunden

WEEZE Das Parookaville-Festival ist gerade einmal eine gute Woche vorbei. Doch beim Aufräumen ist ganze Arbeit geleistet worden. Auf dem riesigen Gelände ist kaum mehr zu erkennen, dass hier 80.000 Fans gefeiert haben.

Über stolze 200 Meter erstreckte sich der Bühnengigant, der mit seinen Ausmaßen die größte Festivalbühne in Europa war. Im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Verantwortlichen der Tomorrowland-Bühnen die Weezer Variante bauten, war es diesmal eine Eigenentwicklung aus Weeze. Stefan Dicks, Bruder von Bernd Dicks aus dem Festival-Team, hat die Bühne entworfen, die so etwas wie eine Mischung aus Industriepark und Mad-Max-Metrolpole war. Riesige Satellitenschüssel sollten das Schlagwort „Kommunikation“ auch optisch eindrucksvoll in Szene setzen.

In Luft hat sich die Megabühne natürlich nicht aufgelöst. Sie ist in Einzelteile zerlegt und abtransportiert worden. Der Großteil der Mainstage bestand aus Standardgerüsten, die jetzt an anderen Stellen zum Einsatz kommen werden. Die Elemente, die die Parookaville-Leute selbst designt haben, werden jetzt eingelagert. Beispielsweise die Satellitenschüsseln, die mit die Optik auf dem Gelände prägten. „Teile werden wir sicher wiederverwenden“, erläutert Philipp Christmann vom Presseteam. So stammten bereits in diesem Jahr Teile der Eingänge von der Hauptbühne aus den Vorjahren. Es ist also gut möglich, dass die Fans 2019 Teile entdecken werden, die diesmal noch zur Hauptbühne gehört haben. Klar ist nämlich: Im nächsten Jahr soll es wieder eine komplett neue Mainstage geben. Zehn Tage, so hatten die Organisatoren geschätzt, würden die gröbsten Aufräumarbeiten dauern. Was angesichts der Massen an Material und Menschen kaum zu glauben war, ist inzwischen Fakt.