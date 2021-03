Mega-Festival könnte im September in Weeze stattfinden : Parookaville denkt über Verschiebung nach

Weeze Auch die Festivalmacher aus Weeze beobachten die Corona-Pandemie mit Sorge. Noch gibt es keine Absage. Denkbar ist, das Event im September zu veranstalten.

„Wir sagen den Festival-Sommer noch nicht ab und prüfen alle Möglichkeiten, so wie es einige andere elektronische Festivals in den Niederlanden, Belgien und England derzeit auch machen“, erklärt Bernd Dicks vom Parookaville-Team.

Das Parookaville-Team hat auch im Lockdown weiter geplant und vorbereitet. In den vergangenen Monaten wurde alles so weit vorbereitet, dass eine Umsetzung auch am geplanten Termin auf dem Airport Weeze noch möglich wäre. „Angesichts der aktuellen Situation sind die verbleibenden vier Monate jedoch ein sehr kurzer Zeitraum für die notwendigen Entscheidungs- und Genehmigungsprozesse“, heißt es.

Rock am Ring und Co

Rock am Ring und Co : Sieben große Open-Air-Festivals wegen Corona abgesagt

Der Festival-Sommer in NRW hängt am seidenen Faden

Nach Absagen von Eventim : Der Festival-Sommer in NRW hängt am seidenen Faden

„Natürlich steht die Gesundheit aller Beteiligten weiterhin an erster Stelle. Aber uns brennt es auch total unter den Nägeln, endlich wieder mit unseren Bürgern und Artists zusammen zu feiern und positive Emotionen zu kreieren. Wir lassen keine Chance für ein Parookaville in vollem Umfang ungeprüft und haben darum auch einen Termin im September auf dem Airport Weeze optioniert,“ so Bernd Dicks. Es sei zwar noch zu früh, um zu sagen, ob und was dann stattfinden kann. „Aber wir geben den Sommer 2021 auf jeden Fall noch nicht auf,“ betont Dicks.