Besucherrekord beim Festival in Weeze : Parookaville ist ausverkauft

Besucherrekord beim Festival in Weeze

Weeze Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell. Die sechste Auflage des Festivals in Weeze ist ausverkauft. Wie man doch noch die letzte Chance auf ein Ticket hat.

210.000 Zuschauer waren bislang der Rekord beim Parookaville-Festival. Jetzt ist diese Marke geknackt. Die Veranstalter gaben am Dienstagabend bekannt, dass das Mega-Event faktisch ausverkauft ist. Damit werden dreimal 75.000 Besucher von Freitag bis Sonntag kommen, macht insgesamt die unglaubliche Zahl von 225.000 Besuchern am Airport in Weeze.