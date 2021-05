Festivals und Corona : Haldern abgespeckt, Parookaville in Wartestellung

Haldern abgespeckt, Parookaville in Wartestellung

Wird in diesem Sommer wieder vor der großen Hauptbühne gefeiert werden können? Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE/HALDERN Die Organisatoren von Haldern Pop haben mitgeteilt, dass das Festival in abgespeckter Form stattfindet. Bleibt die Frage: Was passiert mit Parookaville?

Wie geht es mit den Festivals in der Region in Corona-Zeiten weiter? Diese Frage stellen sich die Fans schon, seit eine Reihe von Events wie Rock am Ring abgesagt wurden. Die großen Konzerte im Kreis Kleve, Parookaville und Haldern Pop, warteten damals noch ab und trafen keine Entscheidung.