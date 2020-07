Parookaville im Mini-Format : „Wir haben die Welt glücklich gemacht“

Bestes Wetter und ein strahlendes Brautpaar: Sabrina und Marvin auf dem Weg zur Festival-Hochzeit in der Parooka-Church. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Auch im Miniaturformat hat Parookaville weltweit für Aufsehen gesorgt. Millionen verfolgten die Livestreams der DJ-Sets vom Airport Weeze. Bei der Hochzeit von Sabrina und Marvin wurde es dann auch noch ganz romantisch.

Es tut weh, die große Kiesgrube da so liegen zu sehen. Jetzt würde hier eigentlich die fast 200 Meter große Bühne stehen, davor Zehntausende Fans tanzen. Stattdessen weht ein laues Lüftchen über das staubtrockene Gelände, das jetzt eben ganz simpel Kiesgrube und nicht Mainstage des Parookaville-Festivals ist.

Aber die Corona-Pandemie hat auch das Megaereignis am Airport gekippt. Das Festival fiel dem Verbot von Großveranstaltungen zum Opfer. „Die Absage war schon hart“, hat Bernd Dicks vom Festivalteam konstatiert.

Gut gelaunt: Bernd Dicks (l.) vom Parookaville-Team und Megastar Topic, der auch als Trauzeuge im Einsatz war. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Doch ganz ohne Musik soll das traditionelle Parookaville-Wochenende dann doch nicht vorbeigehen. An zwei Tagen legen DJs live in Weeze auf. 100 ausgeloste Fans dürfen jeweils dabei sein, Millionen verfolgten die Show per Fernsehen oder Internet. Rund 30.000 Bewerbungen gab es für die 200 Karten fürs Mini-Parookaville. „Das ist krass“, findet Bernd Dicks, der nach den positiven Reaktionen auf die Übertragungen im Internet überzeugt ist. „Wir haben die Welt glücklich gemacht.“

Das Mini-Parookaville war zumindest ein kleines Trostpflaster. „Wir freuen uns, dass wir an diesem Wochenende zumindest ein kleines bisschen machen konnten“, sagt Dicks. Natürlich bedauere man unfassbar, dass statt 210.000 Gästen nur 200 kommen konnten. Das ganze Festival sei von 195.000 Quadratmetern auf 40 Meter Durchmesser geschrumpft. Die Festival-Megastadt diesmal quasi als charmante „Dorfversion“. „Aber wir bekommen so viel unfassbar gutes Feedback. Die Menschen freuen sich, dass wir ihnen in diesen Zeiten die Möglichkeit geben, ein bisschen feiern zu können unter Sicherheits- und Schutzbedingungen. Wir freuen uns, dass wir ein bisschen Hoffnung machen können.“

Für die 100 Zuschauer, die live beim DJ-Set dabei sein durften, waren Parzellen auf dem Boden mit Teppich markiert worden. Foto: ja/Julian Huke

Besonders beeindruckend: Die DJs kamen auf persönliche Einladung und verzichteten auf ihre Gage. Immerhin waren so prominente Namen wie Felix Jaehn, Alle Farben oder Topic darunter. Der DJ, der gerade mit „Breaking me“ einen Riesencharterfolg feiert, legte am Freitag auf und war am Samstag dann als Trauzeuge im Einsatz. Erstmals, wie er verriet. Lange bitten musste Bernd Dicks ihn allerdings nicht. Als der ihn fragte, ob er „Bock darauf habe“ kam die prompte Zusage: „Mein Anzug liegt bereit.“

So kam das Parookaville-Brautpaar Sabrina und Marvin zu einem Star-Trauzeugen und einem großen Auftritt mit weißen Tänzerinnen im Federkostüm und Konfettikanonen. Und inmitten des Mini-Spektakels blieb auch noch genug Raum für Romantik, als Standesbeamtin Birgit Tönnesen vorlas, was beide auf die Frage geantwortet hatten „Warum ist der andere der Richtige?“ „Weil ich bei ihm sein kann wie ich will“, hatte Sabrina geantwortet, ihr Ehemann wiederum meinte: „Sie ist mehr als eine Partnerin, sie ist gleichzeitig der beste Kumpel und die beste Freundin, mit der ich über alles reden kann.“

Den Antrag hatte Marvin seiner Sabrina im vergangenen Jahr beim Festival ebenfalls in der Parooka-Church gemacht. Problem war damals, den Ring durch die Sicherheitskontrollen zu bekommen. Dank Hilfe aus dem Parookaville-Team klappte das, und jetzt folgte als Highlight die Hochzeit in der Parookaville-Kirche.

Und da nahmen es die beiden gerne in Kauf, dass sie sich für die vielen Fotografen und Kameraleute immer und immer küssen mussten. „Das könnten wir noch lange so weitermachen“, sagte der gut gelaunte Bräutigam.