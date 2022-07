Das Doppelinterview zum Festivalstart : Parookaville: Das sagen die Bürgermeister

Bill Parooka stand persönlich nicht zur Verfügung, da er gerade auf einer Zeitreise ist, drei Macher des Festivals vertraten ihn. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Einmal im Jahr gibt es für einige Tage in Weeze gleich zwei Bürgermeister. Georg Koenen in Weeze und Bill Parooka in Parookaville. Wir baten beide zum Festivalauftakt zum Doppel-Interview. Es geht um Freibier und das Kettenkarussell.