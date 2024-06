Künstler von Parookaville und San Hejmo positionieren sich Ski Aggu mischt Europawahlkampf auf

So ganz zufällig werden die Plakate nicht so kurz vor der Europawahl hängen. Ski Aggu will damit wohl auch ein klares Signal senden, zur Wahl zu gehen. Diesmal dürfen erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben, also eine echte Zielgruppe von Sky Aggu. Und der macht nie ein Geheimnis daraus, dass er rechtsgerichtete Parteien kritisch sieht. Bei seinen Konzerten werden regelmäßig Sprechchöre gegen die AfD angestimmt. „Ich bin der Meinung, dass man sich nach außen hin klar gegen rechts positionieren sollte“, hat er gerade erst in einem Interview gesagt.