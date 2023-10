Vorverkauf für Mega-Festival startet Armin van Buuren kommt nach Parookaville zurück

Für viele Parookaville-Fans ist es der große Augenblick. Um 12 Uhr öffnet am Sonntag, 1. Oktober, die virtuelle Konzertkasse. Dann startet der Vorverkauf für das Festival 2024. Und kurz vor diesem heiß erwarteten Termin, heizten die Organisatoren das Festivalfieber noch einmal kräftig an. Sie gaben am Sonntagmorgen bekannt, dass Armin van Buuren 2024 nach Weeze zurückkehren wird. Der DJ-Superstar aus dem Nachbarland ist ein absoluter Favorite der Parookaville-Fans und war schon mehrfach am Airport in Weeze. Doch dann hatte er aus persönlichen Gründen eine Pause von allen Bühnen eingelegt.