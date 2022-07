Nächste Riesenparty in Weeze : So viel Parookaville steckt im neuen „San Hejmo“-Festival

Die Band Querbeat hatte auch auf dem Parookaville-Festival einen Auftritt. Foto: Monsterpics

Weeze Hunderttausende Besucher zog es in diesem Jahr wieder nach Weeze zum Parookaville. In diesem Jahr steht im August direkt die nächste Musikveranstaltung an: Das San Hejmo feiert Premiere. Das unterscheidet die beiden Festivals voneinander.

Von Christoph Wegener

Die Bühnen des Parookaville-Festivals werden gerade erst abgebaut, da laufen schon die Vorbereitungen für die nächste Großveranstaltung auf dem Gelände in Weeze. Am 20. August wird hier erstmals das San Hejmo gefeiert.

Im Gegensatz zur dreitägigen Mega-Party von Parookaville wird das neue Festival allerdings nur einen Tag dauern. Es öffnet um 13 Uhr die Tore und endet um 1 Uhr in der Nacht. Das ist nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Veranstaltungen: Während auf dem Parookaville vor allem DJs das Publikum mit elektronischer Musik beschallten, liegt der Fokus beim San Hejmo auch auf Rock-, Pop- und Hip Hop-Künstlern. Insgesamt wird es dort sechs Bühnen geben, vier weniger als beim Parookaville.

Foto: Julian Huke 31 Bilder So bombastisch war Parookaville 2022

Headliner sind die beiden Rapmusiker Marteria und Loredana. Außerdem stehen zum Beispiel die Art-Pop Band Giant Rooks und Sängerin Zoe Wees auf der Bühne. Für 90er-Jahre Nostalgie sorgen garantiert die Auftritte von Künstlern wie Captain Jack und Mr. President.

Doch es gibt beim Line-Up auch Überschneidungen mit dem Elektro-Festival. So begeisterten sowohl die Kölner Band Querbeat als auch 90er-Jahre Ikone Blümchen schon die Besucher vom diesjährigen Parookaville. Für das San Hejmo kehren sie zurück nach Weeze. Außerdem wird es im Parookaville Club Circus ein Wiedersehen mit DJs wie Felix Jaehn und David Puentez geben. Eine lautstarke Party ist hier garantiert.

Auch im Bereich der Verpflegung ähnelt sich das Angebot der beiden Veranstaltungen: Aufgetischt wird beim San Hejmo eine bunte Mischung aus Burritos, Gyros Pita sowie süße und herzhafte Wraps aus Maghreb und Klassiker wie Burger. Schon beim Parookaville gab es eine vergleichbar breite Auswahl an Essen.

Neu ist dagegen der Fokus auf Bilder, Skulpturen und Grafiti: Verschiedene Street-Art-Künstler werden ihre Werke auf dem Gelände ausstellen. Das gab es so beim Elektro-Festival noch nicht.