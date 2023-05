Anreise zum Festival Zu diesen Zeiten fahren die Züge in Richtung Parookaville

Von Kleve aus in Richtung Weeze (also auch in Richtung Düsseldorf) fährt der erste Sonderzug um 23.54 Uhr in der Nacht zum Samstag. Danach fahren die Züge erst einmal im Ein-Stundentakt. Danach wird der Takt kurz erhöht, es fährt je ein Zug um 3.24 Uhr und 3.54 Uhr. Der letzte Sonderzug fährt dann um 4.54 Uhr, ehe um 5.24 Uhr wieder der reguläre Fahrplan des RE 10 gilt.