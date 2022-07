So viel zahlen die Fans für Essen und Trinken : Das sind die Preise bei Parookaville

Weeze Wer ein Mega-Festival besucht, der will auch essen und trinken. Wir haben uns umgeschaut, was Bier, Pommes oder ein Bungee-Sprung kosten.

Etwa 100 Euro kostet eine Tageskarte für Parookaville, dafür gibt es 300 DJs an drei Tagen und Party ohne Ende. Doch wer ein Festival besucht, will auch essen und trinken. Alex Harsche aus Bad Breisig hat sich gerade einen Cappuccino gekauft – für einen Token. Das ist die Währungseinheit bei Parookaville. Ein Token sind vier Euro. Vier Euro für einen Cappuccino? „Ist okay für ein Festival, da kann man mit leben“, sagt der 35-Jährige, etwas teuer fand er aber handgemachte Pommes für zehn Euro. Insgesamt wird er mit zwei Personen rund 400 bis 500 Euro an den drei Tagen ausgeben.