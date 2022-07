Staus und liegengebliebene Zelte : Autoschlangen rund um Weeze bei Parookaville-Abreise

Weeze Das Parookaville 2022 ist zu Ende. Das heißt: Mehrere tausend Menschen haben am Montag das Gelände rund um den Airport verlassen, viele mit ihrem eigenen Pkw. Ein bisschen Chaos ist da vorprogrammiert.

Menschenmassen ziehen vorbei an Feldern, sie schleppen Bollerwagen, Koffer, zum Teil noch volle Bierpaletten mit sich rum. Manche haben auch Musikboxen dabei, einige Menschen sind noch in Feierstimmung. Doch die meisten Gästen, die am Montagvormittag das Gelände von Parookavilleverlassen, sind vor allem eines: müde.

Dazu gehört auch Merle, sie sitzt vor dem Eingang zum Campingplatz. Sie kommt aus Haltern am See und sie sagt: „Es war der Hammer.“ Es ist Merles drittes Mal Parookaville gewesen, ihre Highlights waren Scooter und Finch, „aber eigentlich alles“. Die laufende Woche hat sie noch frei, muss nicht arbeiten. Darüber ist sie sehr froh, denn jetzt sei erst einmal Erholung angesagt.

Auch der Veranstalter zeigt sich zufrieden mit der Abreise. „Das läuft alles reibungslos“, so Veranstaltungssprecher Philip Christmann. Was auch klar ist: Für die Besucher ist das Festival vorbei. Für alle, die es veranstalten, beginnen jetzt die Aufräumarbeiten. „Das wird etwa zwei Wochen dauern“, sagt Christmann. Die Besucher hatten die Möglichkeit, noch intakte Zelte zu spenden, die sie nicht mitnehmen wollten. Defekte Zelte sowie Stühle werden „dem Recycling zugeführt“, wie Christmann sagt.

„Mein Highlight? Der Biertrichter gestern morgen“, sagt Jon Holz. Er lacht, das war eher ein Spaß. Er sitzt vor einem Feld auf dem Weg zum Parkplatz, an ihm ziehen die Menschenmassen vorbei zu ihren Autos. Jon hat eine Flasche Wasser in der Hand und es sich auf einer großen Musikbox gemütlich gemacht. Sein eigentliches, musikalisches Highlight sei der Auftritt von Timmy Trumpet auf der Mainstage gewesen, sagt er. Jon kommt aus der Nähe von Münster, er war, wie Merle, zum dritten Mal auf dem Parookaville.

Das größte Festival am Niederrhein ist also vorbei. Doch am Airport wird es schon bald wieder voll: Am 20. August wird hier erstmals das San Hejmo-Festival gefeiert. Dort tritt unter anderem der Rapper Materia auf. Das neue Festival findet im Gegensatz zu Parookaville aber nur an einem Tag statt. Liegengelassene Zelte wird es dort wohl nicht geben.