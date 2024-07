Verkehr und um Weeze So viel Stau ist am Parookaville-Samstag

Parookaville ist mit 225.000 Besucherinnen und Besuchern eines der größten Festivals in Europa und Deutschlands größtes Electronic Music Festival. Es ist kein klassisches Musikfestival, sondern eine komplette Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird, um die Legende des Gründervaters Bill Parooka am Leben zu erhalten. Die Stadt wurde als künstlerischer, frei fließender und verrückter musikalischer Ort errichtet, an dem Menschen Kontakt zu sich selbst aufnehmen, echte Verbindungen erfahren und ein tiefes Gefühl von Glückseligkeit und Erfüllung verspüren können. "Hier herrscht eine spektakuläre Welt der Freiheit und Liebe", so die Organisatoren. Seit der Gründung im Jahr 2015 ist das Festival immer ausverkauft.