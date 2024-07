Sieben Anzeigen beim Festival Verdacht auf K.o.-Tropfen bei Parookaville

Gemessen an der unglaublichen Menge von 225.000 Besuchern sei die Zahl der Polizeieinsätze bei Parookaville mit 134 verschwindend gering, so Polizeisprecher Stefan Sparberg. Das Festival sei überwiegend störungsfrei verlaufen. Allerdings gab es auch in diesem Jahr wieder den Verdacht, dass Besuchern K.o.-Tropfen verabreicht wurden.