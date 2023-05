Beim Festival in Weeze wird wieder geheiratet Bewerben für die Parookaville-Hochzeit

Das verflixte siebte Jahr soll ja eine echte Probe für so manche Ehe sein. Nicht in der Festivalstadt Parookaville. Hier haben bereits sechs Paare bei einer echten Hochzeit „Ja“ zueinander gesagt – und auch 2023 soll zum Start des Mega-Events am 21. Juli wieder geheiratet werden. Parookaville ist schließlich eine Stadt und zu jeder guten Stadt gehört auch die Kirche dazu. In Weeze ist das die Warsteiner Parooka Church, in der sich beim Festival Tausende symbolisch mehr oder weniger ernsthaft die Treue schwören.