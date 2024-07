Täglich neun Stunden live aus Weeze Hier ist Parookaville 2024 im Livestream zu sehen

In insgesamt 27 Stunden überträgt Parookaville von der Mainstage und Bill’s Factory sowie wechselnd von Desert Valley, Power Plant und Cloud Factory. Zu sehen sind dann Stars wie Armin van Buuren, Robin Schulz, Paul Kalkbrenner oder Steve Aoki. Neben dem klassischen 16:9-Stream unter anderem auf dem Videoportal Youtube gibt es den Highlight-Stream „Live from the City“ auf Tiktok und Facebook. Der Instagram-Account streamt den jeweiligen Headliner des Tages. Auch über die Festivalseite www.parookaville.com ist der Stream zu sehen.