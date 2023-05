Electro-Festival in Weeze ING wird die Bank von Parookaville

„Die mehrjährige Partnerschaft zwischen der ING und Parookaville ist eine tolle Entwicklung der bestehenden Zusammenarbeit. Als Bank of Parookaville passt die ING perfekt zu unserem einzigartigen Showkonzept und schafft auf dem Festival und digital echte Mehrwerte für unsere Bürgerinnen und Bürger“, sagt Bernd Dicks vom Festivalteam. „Mit dem Engagement der ING bei Parookaville geht die Zusammenarbeit zweier innovativer Marken in die mindestens dreijährige Verlängerung. Wir freuen uns, die ING als Top-Partner und exklusiven Livestream-Partner an unserer Seite zu haben und gemeinsam unvergessliche Momente für alle Gäste sowie alle Daheimgebliebenen zu schaffen“, ergänzt Christopher Bongard, Direktor Brand Partnerships der Parookaville GmbH. Beim dreitägigen Musikevent wird die ING als Festivalbank den mehr als 220.000 Festival-Besucherinnen und -Besuchern einen einfachen Weg zum Bezahlen vor Ort bieten. An fünf Bankmodulen über das ganze Festivalgelände verteilt können die Fans Geld in die offizielle Parookaville-Währung Token umtauschen.