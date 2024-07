Festival in Weeze Alte Bekannte und neue Stars bei Parookaville 2024 – das sind die Headliner

Seine Singles „Rest of my life“, „The Confession“ und „24k Heart of Gold“ sind erst vor wenigen Wochen erschienen, wurden jedoch bereits millionenfach gestreamt. Gemeint ist Sam Feldt, der 2019 zuletzt bei Parookaville war. Dieses Jahr kommt er wieder. Er hat sich von Underground-Raves auf internationale Bühnen gespielt: DJ Moguai ist seit über 20 Jahren eine Instanz in der elektronischen Musikszene. Gerade erst hat er gemeinsam mit Tiesto die Single „Explode“ herausgebracht. Gleich zwei Mal spielen wird das niederländische DJ-Duo Showtek. Am Samstag auf der Bill’s Factory und am Freitag auf der Mainstage.