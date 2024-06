Esther und Martin heiraten beim Festival in Weeze Parookaville-Hochzeit – Taxifahrt ins Glück

Interview | Weeze · Beim Festival steht die achte echte Parookaville-Trauung am Airport Weeze an. In der Warsteiner Parooka-Church geben sich Esther und Martin das Ja-Wort. Ein Taxi spielte beim Kennenlernen eine besondere Rolle.

28.06.2024 , 11:37 Uhr

Esther und Martin geben sich 2024 bei Parookaville das Ja-Wort. Foto: Berthold Linn / DIE WOLFF Werbeagentur