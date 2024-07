Besucher kommen in Scharen Die Festivals sind Werbung für den Kreis Kleve

Parookaville ist natürlich der Name, der in Sachen Festivals im Kreis Kleve alles überragt. Innerhalb weniger Jahre hat sich die farbenfrohe Parallelwelt rund um die elektronische Musik am Flughafen Weeze zu einer der größten Veranstaltungen in Deutschland, ja in Europa entwickelt. In dessen Windschatten entstand an gleicher Stelle San Hejmo, das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfinden wird und ist zum zweitgrößten Event für Open-Air-Musik im Kreis geworden.