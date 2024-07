Bilanz der Stammgäste Wie sich Parookaville verändert hat

Für viele Besucher ist das Parookaville jedes Jahr ein fester Termin im Kalender. So auch für Jonas Hallenberg, Katharina Pitzen und einige ihrer Freunde, die das Festival 2016 zum ersten Mal besuchten und seitdem immer wieder zu Gast auf dem Gelände am Flughafen in Weeze waren. In diesem Jahr waren sie zu acht angereist. Seit ihrem ersten Besuch hat sich das Festival insgesamt verändert, sagen die Freunde.