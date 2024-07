Nur für Selbstabholer Wer will die Parookaville-Bühne kaufen?

Um einen Fake handelt es sich offenbar nicht. Unter „Rechtliche Angaben“, dem Kleinanzeigen-Impressum, ist die Parookaville GmbH in Weeze aufgeführt, mitsamt Anschrift, Geschäftsführern und Handelsregister-Nummer. In der Anzeige selbst gibt es zudem noch weitere Infos für Interessenten. Dort heißt es: „Die echte „Bill’s Factory“ - Original Festivalbühne wegen Neuanschaffung abzugeben: gut erhalten, nur übliche Gebrauchsspuren durch Scooter, Martin Solveig oder Purple Disco Machine, die allesamt hier gespielt haben. „Absolutes Liebhaberstück, nur in gute Hände abzugeben.“ Und: „Das Angebot bezieht sich nur auf sämtliche Deko-Elemente der Bühne.“