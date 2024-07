Besondere Aktion Leider nicht für alle – Parookaville-Tickets für 2025 schon zu haben

Das Parookaville-Festival 2024 ist gerade erst zu Ende gegangen, da denken die Organisatoren schon an das nächste Jahr. Das nämlich ist ein ganz besonderes Jahr für das Festival am Weezer Airport. Es feiert Geburtstag. 2015 veranstalteten Bernd Dicks, Norbert Bergers und Georg van Wickeren das erste Parookaville in Weeze. Mit 25.000 Besuchern fing es an, inzwischen kommen über das ganze Wochenende verteilt 225.000 Menschen nach Weeze, das Festival ist eines der größten elektronischen Musikfestivals in Europa. „Wir hätten nie gedacht, dass das alles so passiert, wie es passiert ist“, sagte Bernd Dicks auf der Abschlusskonferenz für das Parookaville 2024 – und kündigte an: „Wir wollen unseren treuesten Fans etwas zurückgeben“.