Anreise, Camping, Regeln Parookaville 2024 – die letzten Infos kurz vor dem Start

Das Festival ist am Freitag, 19. Juli, und Samstag, 20. Juli, jeweils von 14 bis 4 Uhr geöffnet und am Sonntag, 21. Juli, von 14 bis 1 Uhr. Der reguläre Check-in für alle Camper beginnt am Donnerstag, 18. Juli, um 10 Uhr. Wer das Add-on „Early Access“ dazu gebucht hat, kann bereits am Mittwoch, 17. Juli, ab 12 Uhr sein Zelt aufschlagen.