Preise für Cola, Bier und Co. So viel kostet ein Bier auf dem Parookaville

Wer nun also sein Bier kaufen möchte, muss die Tokens aus seiner Tasche kramen. 0,3 Liter Bier gibt es an den Ständen für einen Token, also umgerechnet 4,50 Euro. Zitronen-Radler gibt es nur in 0,5 Liter-Bechern, sie kosten 1,5 Token; also 6,25 Euro. Auch Softdrinks gibt es zu kaufen. Egal ob Cola, Fanta, Sprite oder Red Bull: Alle kosten einen Token, also 4,50 Euro. Die Parookaville-Veranstalter bieten auch Cider an, das gibt es für 1,5 Token, also 6,25 Euro zu kaufen. Ebenso viel kosten die verschiedenen Longdrinks, die in 0,2-Liter Bechern verkauft werden. Unter anderem gibt es Bacardi-Cola, Gin Tonic, Wodka Red Bull oder Asbach Cola. Sie alle gibt es für 1,5 Token, also 6,25 Euro. Wasser kann man an den Bars auch kaufen, es kostet einen Token, also 4,5 Euro. Jedoch gibt es auf dem Gelände auch viele Stationen, in denen sich die Besucher kostenlos Trinkwasser holen können.