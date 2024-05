Sonderaktion für das Megafestival 2024 Warum Weezer günstiger an Parookaville-Tickets kommen

Ab sofort kann jeder, der in Weeze oder Wemb wohnt, vergünstigte Eintrittskarten für die Festivals am Airport bekommen. Wer zu Parookaville möchte, zahlt für das Ticket am Sonntag 55 Euro statt 99 Euro. Für San Hejmo im August gibt es vergünstigte Karten für den Freitag. Hier sparen Weezer sogar noch mehr. Eigentlich kostet die Karte 119 Euro, sie ist aber schon für 55 Euro erhältlich. Ein echtes Schnäppchen.