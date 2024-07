Vodafone stellt den Mobilfunk Parookaville hat eigene Mobilfunkmasten

Insgesamt 75.000 pro Tag, 40.000 Menschen auf dem Campingplatz: Parookaville stellt für das Mobilfunknetz in Weeze eine große Herausforderung dar, denn die Besucher werden für ein gewaltiges Verkehrsaufkommen im Mobilfunknetz sorgen: Die Fans teilen ihre Erlebnisse etwa in Form von Videos und Fotos in den sozialen Medien. Sie informieren sich online per Smartphone über aktuelle Ereignisse rund um die Veranstaltung, rufen ihr Eintrittsticket auf und telefonieren. Um diesem hohen Datenaufkommen gerecht werden zu können, baut Vodafone extra für dieses Großevent drei mobile Basisstationen auf. Eigene Mobilfunkmasten für das Festival also. Diese werden eigens für das Festival per Lkw nach Weeze gebracht, aufgebaut und anschließend wieder abgebaut und abtransportiert. Die gesamte Technik dieser mobilen Basisstationen befindet sich kompakt in einem transportablen Container. Die Antennen an dene 20 Meter hohen Masten sorgen für die optimale Abdeckung und ein stabiles Netz auf dem gesamten Gelände.