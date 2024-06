Mega-Festival in Weeze 97 Prozent der Parookaville-Tickets sind bisher verkauft

Am 19. Juli ist es wieder soweit: Dann steigt wieder das Mega-Festival in Weeze, Parookaville beginnt. Wer noch Tickets für das Event am Weezer Flughafen ergattern will, muss schnell sein. Nach Angaben der Veranstalter sind 97 Prozent der Tickets verkauft. Und es sind auch nicht mehr alle Ticket-Kategorien verfügbar. Die VIP-Karten zum Beispiel sind ausverkauft, auch ein Tagesbesuch für den Freitag kann nicht mehr gebucht werden. Noch verfügbar sind Wochenendtickets (inkl. Camping), Tageticktes für Sonntag, Kombi-Tickets für Samstag und Sonntag sowie vereinzelte Comfort- und Deluxe-