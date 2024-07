Viel Grün auf der Hauptbühne Das darf über die Mainstage von Parookaville verraten werden

Fotos sind noch nicht erlaubt, doch einige Einzelheiten dürfen bereits verraten werden. Die Mainstage rückt in diesem Jahr drei Meter zurück. Dadurch entstehen 7500 Quadratmeter mehr Platz auf dem Gelände. Jetzt sollen hier 60.000 statt 45.000 Fans feiern dürfen. Im vergangenen Jahr musste die Hauptbühne wegen des großen Ansturms geschlossen werden. Jetzt sollen alle Platz finden, dafür wurden auf die Eingangsbereiche vergrößert. Das Gelände an der Hauptbühne ist so groß wie vier Fußballfelder.