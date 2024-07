Nur rund 20 Zwischenfälle Polizei zieht Zwischenbilanz – „Parookaville ist ein friedliches Festival“

Die Halbzeit beim Parookaville ist erreicht: Während zehntausende Besucher die Atmosphäre, die Musik und das bunte Treiben genießen, sorgt die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und dem von ihm engagierten zivilen Sicherheitsdienst für Ordnung und Sicherheit auf dem Festivalgelände. Und nun, da die Hälfte des Festivals vorbei ist, steht eine Zwischenbilanz der Polizei an. „Auch in diesem Jahr können wir bisher von einem friedlichen Festival sprechen“, sagt Philipp Pütz, Pressesprecher der Kreispolizei Kleve. „Dass es ab und an zu Reibereien kommt, ist ganz verständlich bei der Größe des Festivals, es hält sich aber wirklich in Grenzen.“