Was Religion und Festival verbindet Parookaville als Thema für die Doktorarbeit

Heuvelmann Mich hat diese unfassbar gelöste Stimmung tief beeindruckt. In Parookaville gibt es eine sehr stabile Form von Sinnstiftung. Beim Festival habe ich mich mit Freunden getroffen und habe so auch das Leben auf dem Zeltplatz hautnah erlebt. Dort gibt es eine riesengroße Offenheit bei den Leuten. Das ist gewissermaßen wie ein paralleles Dorf. Ich habe es noch nie erlebt, so viele fremde Leute in so kurzer Zeit kennenzulernen. Das fand ich unglaublich bereichernd. Nirgendwo kommst du so schnell in Kontakt mit anderen Leuten als auf dem Zeltplatz von Parookaville.