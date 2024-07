Vor den Toren des Campingplatzes Parookaville-Fans feiern eine Party vor der Party

Nein, das ist noch nicht der Parookaville-Campingplatz. Zwar stehen hier Pavillons, es fließt Bier, es läuft Musik. Doch der Campingplatz hat noch gar nicht geöffnet. Trotzdem gibt es auch am Mittwochmorgen schon vor 10 Uhr ordentlich Festivalstimmung in Weeze. Auf dem Vorplatz, vor dem Eingangsbereich, haben sich tausende Menschen versammelt. Ihre mitgebrachten Pavillons haben sie schon einmal aufgebaut, ihre Campingstühle auch. „Wir sitzen hier seit zwei Stunden“, sagt ein Besucher um etwa 8.30 Uhr, bevor er wieder im Sitzen zu Technomusik tanzt. Sein Kumpel sitzt zurückgelehnt im Campingstuhl gegenüber und prostet ihm zu, in der Hand ein Dosenbier.