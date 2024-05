Überraschung beim Mega-Festival in Weeze Echter Hammer – Heino kommt zu Parookaville

Vor der Brainwash-Bühne auf der auch Heino auftritt, könnte es beim Festival mehr Platz geben. Die Veranstalter haben nämlich bereits bekannt gegeben, dass sie die Fläche insgesamt vergrößern wollen. So soll mehr Platz an allen Bühnen und vor allem an der gigantischen Mainstage bleiben. An der Gesamtbesucherzahl soll sich allerdings nichts ändern. Jeden Tag werden 75.000 Besucher erwartet, macht an den drei Tagen zusammen 225.000 Besucher.