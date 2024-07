Parookaville 2024, Tag 1 Überraschungsgast, ESC-Queen und Abriss mit dem Trompetenmann

Nach imposanten Auftritten von Parookaville-Stammgästen wie Oliver Heldens und Dimitri Vegas & Like Mike betrat schließlich Timmy Trumpet die Bühne. Und spätestens seit seinen Festival-Closing-Sets in den vergangenen beiden Jahren wissen die Parookaville-Fans, was sie von dem extrovertierten Australier erwarten können: eine wahre Abrissparty.